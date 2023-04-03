Arsenije Ciric kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsenije Ciric Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Arsenije Ciric kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arsenije Ciric ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.