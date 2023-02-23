Arsenio Valpoort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsenio Valpoort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsenio Valpoort kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Arsenio Valpoort ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Arsenio Valpoort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsenio Valpoort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Arsenio Valpoort kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsenio Valpoort Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsenio Valpoort adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsenio Valpoort Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsenio Valpoort 5 Ağustos 1992 tarihinde Amsterdam şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Hollanda,Surinam uyrukludur.Gerçek adı da Arsenio Jermaine Cedric Valpoort şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsenio Valpoort Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Arsenio Valpoort, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hebar Pazardzhik futbol takımında oynamaktadır. Hebar Pazardzhik takımına 7 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Arsenio Valpoort'nin Hebar Pazardzhik ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arsenio Valpoort Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsenio Valpoort isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

Arsenio Valpoort Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsenio Valpoort futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Heerenv. Altyap

1 Temmuz 2007 yılında Heerenveen U17

1 Temmuz 2009 yılında Heerenveen U19

1 Temmuz 2011 yılında H'veen/Emmen II

1 Ocak 2012 yılında Heerenveen

30 Ocak 2013 yılında PEC Zwolle

30 Haziran 2013 yılında Heerenveen

1 Temmuz 2013 yılında Ferencváros

28 Temmuz 2014 yılında RKC Waalwijk

3 Şubat 2016 yılında B. Jerusalem

25 Ocak 2017 yılında Almere City

1 Temmuz 2018 yılında Busan IPark

28 Ocak 2019 yılında KSV Roeselare

3 Eylül 2019 yılında Excelsior

1 Temmuz 2020 yılında FC Dordrecht

7 Ocak 2021 yılında Ermis Aradippou

14 Ağustos 2021 yılında KF Teuta

4 Eylül 2021 yılında KF Egnatia

1 Ocak 2022 yılında Persebaya

1 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

7 Eylül 2022 yılında Hebar P.

Arsenio Valpoort kimdir

Arsenio Valpoort Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsenio Valpoort şuan Hebar Pazardzhik takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AFC Amsterdam (-2006), SC Heerenveen (2006-2011)

Arsenio Valpoort Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Hollanda U20 takımında 11 numaralı formasıyla 8 Eylül 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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Arsenio Valpoort nereli

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