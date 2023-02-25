Arseniy Achapovskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Achapovskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Achapovskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Achapovskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Achapovskiy 17 Aralık 2002 tarihinde Soligorsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Ачаповский Арсений Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Achapovskiy Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arseniy Achapovskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Slutsk futbol takımında oynamaktadır. FK Slutsk takımına 2 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Arseniy Achapovskiy'nin FK Slutsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arseniy Achapovskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Achapovskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arseniy Achapovskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Achapovskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Soligorsk II

26 Şubat 2021 yılında Shakhter

20 Ağustos 2021 yılında Soligorsk II

5 Mart 2022 yılında Shakhter

2 Şubat 2023 yılında FK Slutsk

Arseniy Achapovskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Achapovskiy şuan FK Slutsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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