Arseniy Kontsedailov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Kontsedailov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Kontsedailov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Kontsedailov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Kontsedailov 15 Temmuz 1997 tarihinde Kaliningrad şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Концедайлов Арсений Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Kontsedailov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dynamo Brest futbol takımında oynamaktadır. Dynamo Brest takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Arseniy Kontsedailov'nin Dynamo Brest ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arseniy Kontsedailov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Kontsedailov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arseniy Kontsedailov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Kontsedailov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk

1 Ocak 2019 yılında Oshmyany-BDUFK

3 Ağustos 2019 yılında Energetik-BGU

16 Nisan 2020 yılında Oshmyany-BDUFK

23 Şubat 2021 yılında Sputnik

12 Temmuz 2021 yılında FK Slutsk

13 Ocak 2023 yılında Dynamo Brest

Arseniy Kontsedailov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Kontsedailov şuan Dynamo Brest takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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