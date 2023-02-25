Arseniy Kudin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Kudin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Kudin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Kudin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Kudin 17 Şubat 1995 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кудин Арсений Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Kudin Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Osipovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Osipovichi takımına 6 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Arseniy Kudin'nin FK Osipovichi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arseniy Kudin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Kudin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arseniy Kudin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Kudin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında SKVICH

1 Ocak 2015 yılında Isloch

1 Mart 2016 yılında Luch

1 Mart 2018 yılında Oshmyany-BDUFK

6 Nisan 2021 yılında Osipovichi

Arseniy Kudin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Kudin şuan FK Osipovichi takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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