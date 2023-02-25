Arseniy Migdalenok kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Migdalenok Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Migdalenok adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Migdalenok Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Migdalenok 2 Mayıs 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Мигдаленок Арсений Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Migdalenok Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arseniy Migdalenok, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Minsk II futbol takımında oynamaktadır. FK Minsk II takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Arseniy Migdalenok'nin FK Minsk II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Arseniy Migdalenok Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/arseniymigdalenok

Arseniy Migdalenok Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Migdalenok isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arseniy Migdalenok Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Migdalenok futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Minsk II

Arseniy Migdalenok Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Migdalenok şuan FK Minsk II takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Arseniy Migdalenok Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U17 takımında 16 numaralı formasıyla 30 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.