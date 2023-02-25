Arseniy Vainer kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Vainer Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Vainer adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Vainer Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Vainer 8 Mayıs 2001 tarihinde doğmuştur. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Вайнер Арсений Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Vainer Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 31 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arseniy Vainer'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Arseniy Vainer Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Vainer isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arseniy Vainer Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Vainer futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2021 yılında Zorkiy

31 Temmuz 2021 yılında Orsha

Arseniy Vainer Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Vainer şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 99 numaralı formayı giymektedir.

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