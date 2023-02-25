Arseniy Zabrodskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseniy Zabrodskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arseniy Zabrodskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arseniy Zabrodskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arseniy Zabrodskiy 29 Haziran 2003 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Забродский Арсений Александрович şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arseniy Zabrodskiy Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Torpedo-BelAZ Zhodino futbol takımında oynamaktadır. Torpedo-BelAZ Zhodino takımına 20 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Arseniy Zabrodskiy'nin Torpedo-BelAZ Zhodino ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Arseniy Zabrodskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arseniy Zabrodskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Arseniy Zabrodskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arseniy Zabrodskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Ekim 2020 yılında Oshmyany-BDUFK

1 Ocak 2021 yılında Osipovichi

20 Temmuz 2021 yılında Torpedo Zhodino

Arseniy Zabrodskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arseniy Zabrodskiy şuan Torpedo-BelAZ Zhodino takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Arseniy Zabrodskiy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 12 numaralı formasıyla 3 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.