Arshia Sarshogh kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arshia Sarshogh Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arshia Sarshogh adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arshia Sarshogh Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arshia Sarshogh 14 Temmuz 2003 tarihinde Isfahan şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. İran uyrukludur.Gerçek adı da ارشیا سرشوق şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arshia Sarshogh Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Arshia Sarshogh, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepahan FC futbol takımında oynamaktadır. Sepahan FC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Arshia Sarshogh'nin Sepahan FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitmektedir.

Arshia Sarshogh Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arshia Sarshogh isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arshia Sarshogh Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arshia Sarshogh futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Sepahan

Arshia Sarshogh Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arshia Sarshogh şuan Sepahan FC takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arshia Sarshogh Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sepahan FC

İran U20 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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