Arsid Kruja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arsid Kruja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Arsid Kruja adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Arsid Kruja Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Arsid Kruja 8 Haziran 1993 tarihinde Shkodër şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Arnavutluk uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Arsid Kruja Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini UNICAL FOOTBALL MANAGEMENT yapmaktadır. Arsid Kruja, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KF Vllaznia futbol takımında oynamaktadır. KF Vllaznia takımına 14 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Arsid Kruja'nin KF Vllaznia ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Arsid Kruja Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Arsid Kruja isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 275 Bin € kadar çıkmıştır.

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Arsid Kruja Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Arsid Kruja futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2012 yılında KF Vllaznia

22 Ocak 2015 yılında Hajer

24 Ocak 2015 yılında Flamurtari FC

30 Haziran 2015 yılında Hajer

31 Ağustos 2015 yılında KF Laçi

4 Ocak 2016 yılında Hajer

20 Temmuz 2016 yılında KF Vllaznia

22 Ocak 2018 yılında KF Teuta

14 Ocak 2019 yılında KF Vllaznia

Arsid Kruja Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Arsid Kruja şuan KF Vllaznia takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Arsid Kruja Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

KF Shkodra

Arnavutluk U21 takımında 6 numaralı formasıyla 15 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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