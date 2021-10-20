Arşidük ne demek, TDK'ya göre Arşidük kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Arşidük ne demek? Arşidük TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi arşidük kelimesi. Peki arşidük ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre arşidük nedir, arşidük kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ARŞİDÜK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Arşidük kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Arşidük kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre arşidük kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avusturya'da imparator ailesi prenslerine verilen unvan

