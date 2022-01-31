Arşivci Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 Arşivci maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde Arşivci pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; Arşivci nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan Arşivci olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

Arşivci Maaşı Ne Kadar? 2022 Arşivci Maaşları

Arşivci maaşı ortalama olarak aylık 7550_TL'dir. En düşük Arşivci maaşı 6250_TL, En yüksek ise 8850_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Arşivci iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

2621.03

Meslek Adı :

Arşivci

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Hukuk, Sosyal Ve Kültür İle İlgili Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Kütüphaneciler, Arşivciler Ve Küratörler

Meslek Birim Grubu :

Arşivciler Ve Küratörler

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Lisans

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Sorumlu olduğu arşivde belgeleri sınıflandıran, koruyan ve yararlanmak isteyenlerin hizmetine sunan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Arşivci, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Arşive gelen belgeleri (kurumlar arası veya uluslararası anlaşmalar, genelgeler, kanun ve yönetmelikler, tapu kayıtları vb.) tarih, konu ve ilgili olduğu kuruluşlara göre sınıflandırmak,

b) Belgelerin bozulmadan korunması için gereken önlemleri almak, bozulanların onarılmasını sağlamak,

c) Osmanlıca ya da yabancı dilde yazılmış belgeleri Türkçe?ye çevirerek veya çevrilmesini sağlayarak kullanıma hazır hale getirmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

YORUM KAT: Yukarıdaki Arşivci maaşlarına ek sizlerde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.

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