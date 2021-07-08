Arşivlenen kareler geri geldi! Şeyma Subaşı, Mohammed Alsaloussi ile barıştığını kesinleştirdi!

Ibiza'da olan Şeyma Subaşı, sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile barıştıklarını sosyal medya hesabından kaldırdığı fotoğrafları geri yükleyerek duyurmuş oldu.

Şeyma Subaşı, sevgilisinin dolandırıcı olduğu iddialarının yayılmasının ardından Mohammed Alsaloussi ile ayrılmış ve birlikte çekildikleri tüm fotoğrafları kaldırmıştı.

Subaşı, kızı Melisa ile bir pozunu paylaşıp ‘ Beni merak eden sevgili arkadaşlarım... İçim kan ağladığı zaman da bile o her gün yüzümü güldürüyor’ mesajı yazmıştı.

SİLMEMİŞ, ARŞİVLEMİŞ

Geçtiğimiz günlerde doğum günü olan Şeyma Subaşı, elinde çiçeklerle fotoğraf paylaşmış ardından da yüzüğü geri takmıştı.

Aralarındaki buzları eriten çift, eski günlerine geri döndü. Şeyma Subaşı sevgilisiyle olan bütün fotoğrafları arşivden geri yükledi. Subaşı’nın bu hamlesi dikkatlerden kaçmadı.

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