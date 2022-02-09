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  3. Arsızlıkları "Pes" dedirtti! "Açız çöpten ekmek topluyoruz" diyerek video çeken provokatörler suç üstü yakalanınca, zil takıp oynadılar!

Arsızlıkları "Pes" dedirtti! "Açız çöpten ekmek topluyoruz" diyerek video çeken provokatörler suç üstü yakalanınca, zil takıp oynadılar!

Çöpten yemek toplayan iki provokatörün görüntüleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Oyunları bozulunca sergiledikleri tavır ise "Pes" dedirtti.

Provokatörler yaş ve sınır tanımıyor. İstanbul'un bir mahallesinde, iki kişinin çöpten ekmek aldığı ve yere bir bez parçası serip onları yiyorlarmış gibi gösterdikleri görüldü. Ellerindeki kamerayı fark eden bir vatandaş, kendi kamerasını alarak iki provokatörü de ifşa edince, masum gibi görünen iki şahıs bir anda ayağa kalkarak kendilerini kayda alan vatandaşa karşı oynamaya başladı.

Arsızlıkları Pes dedirtti! Açız çöpten ekmek topluyoruz diyerek video çeken provokatörler suç üstü yakalanınca, zil takıp oynadılar!

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Görüntülerde vatandaşın, "Bu videoyu emniyete atıyorum. Numara yapıyorsunuz, sizi sahtekarlar, sizi şikayet edeceğim" dediği, provokatörlerin ise kışkırtmak için kendilerini ifşa eden vatandaşa karşı oynadıkları görüldü. Olay yerinden hızla uzaklaşan ikili gözden kaybolurken, o görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu. Birçok vatandaş, "Artık, 'açız' videolarına inanmamamız gerekiyor" şeklinde yorumda bulundu.

Arsızlıkları Pes dedirtti! Açız çöpten ekmek topluyoruz diyerek video çeken provokatörler suç üstü yakalanınca, zil takıp oynadılar!Arsızlıkları Pes dedirtti! Açız çöpten ekmek topluyoruz diyerek video çeken provokatörler suç üstü yakalanınca, zil takıp oynadılar!

 

Bölge Gündem Editör Ekibi
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