Arslan: “Bu hatayı üstleniyorum ve bundan da utanç duyuyoruz”

Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, Beşiktaş maçı sonrası yaptığı açıklamada, "Maçı değerlendirecek bir durum yok ortada. Yapılan hata her şeyin üstünü örtüyor. Türkiye'nin gündemine oturduk bugün" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor sahasında ağırladığı Beşiktaş'a 3-1 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Akhisarspor Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Maçı değerlendirecek bir durum yok ortada. Yapılan hata her şeyin üstünü örtüyor. Türkiye'nin gündemine oturduk bugün. Hem teknik açıdan sıkıntılı hem de idari açıdan sıkıntılı bir durum söz konusu. Tabi ki biz hatalarla yüzleşmek, hatalarla yaşamak zorundasınız. Bu yapılmış bir şey. Kayseri maçından sonra zor şartlarla geldik. Eksik takımla çalışıyoruz. Son dakika transferleri... Bunlar hepsi mazeret olabilir. 3 kaleciyi kadroya aldık. Yerli azdı, yabancı fazlaydı. Ama sonuçta hem idari hem teknik bir hata var. Ekibimle de dahil ben de dahil olmak üzere bu işin birinci adamı biziz. Teknik olarak yoksa yönetim kurulu tabi ki var. Bu hatayı üstleniyorum ve bundan da utanç duyuyoruz. Bizim için zor bir durum. Maçın da önüne geçti, mücadelenin de önüne geçti, skorun da önüne geçti. Zaten üzüldüğümüz bir mağlubiyet vardı. Güzel bir oyun vardı aslında. Cuma günü için ikinci yarı iyi başlamıştık. Bazen yenilirken de kazanırsınız. takım özgüvenini kazanır, iyi oynarsın mağlup olursun. Karşında büyük takım var. Ama hani maçla ilgili ne söylesen havada kalacak bir akşam. Onun için ben teknik olarak sadece sorumlu bir insan olarak bu işin sorumluları ben de dahil olmak üzere bunun hesabını vermesi gerek" dedi.

Kural hatasını devre arasında fark ettiğini ancak futbolcularla paylaşmadığını ifade eden Arslan, "Giden bir şey var. Bu saatten sonra motivasyonsuzlukta sakatlıklar olur, farklı durumlar meydana gelebilir. Ondan sonrası bizim için kaldırılacak bir yük değil aslında. Devre arası haberim oldu. Ama bu büyük bir ayıp tabi ki. Hepsini geç, bu gece bizim için kara bir gece" diye konuştu.

Kaynak: İHA