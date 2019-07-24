Arslanköy yolu asfaltlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından, merkez Toroslar ilçesine bağlı Arslanköy Yaylası güzergahındaki Başpınar yolunun asfalt sorununun çözüldüğü bildirildi.

Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Arslanköy'ün doğal güzelliklerine ulaşımda kritik bir öneme sahip olan ve bölge sakinleri ile bölgeyi ziyarete gelen vatandaşlar tarafından sıkça kullanılan 4 bin 200 metrelik yola dökülen asfalt, her yıl düzenlenen ve ünlü sanatçıların katıldığı Şaymana Festivali'ne ulaşımı kolaylaştırdı. Başpınar yolu ekipler tarafından önce sıkıştırılarak by-pass çalışması ile hazır hale getirildi, ardından şerbet verilip, 1 gün bekletilerek sathi kaplama ile asfaltlandı. Söz konusu yolda kombilerle 850-900 ton civarında 12-19 mıcır malzemesi ile 160-220 asfalt verilip sathi kaplama yapıldı. Silindirlerle hazır hale getirilen yol, vatandaşların kullanımına sunuldu.

"Bu bölge çok önemli"

Mahalle sakinlerinden Ali Karagöz, Çatak, Yedigöz ve Başpınar mevkilerinin asfaltlanmasının önemli olduğunu belirterek, "Asfalt döküldü, bizim sıcak asfalt dediğimiz asfalt. Sağ olsunlar arkadaşlar altyapısını da çok güzel hazırlamışlar. Güzel bir asfaltımız oluyor. Bu bölge çok önemli. Bir ucu yaylalara gider, bir ucu ileride restoranlara, mesire alanlarına, bahçe yollarına gider. Onun için buranın çok önemi var. Başkanımıza burayı öncelediği için çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Kaynak: İHA