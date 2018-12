Arslantaş: “Konut kredilerindeki 0.98 faizli kredi aldatmacadır”

Bazı bankaların 0.98 faizle kredi verdiklerine dair yapılan reklamların aldatmacadan ibaret olduğunu belirten Öz Kayseri İnşaat (ÖKİ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mustafa Arslantaş, döviz kurlarındaki geri çekilmeden sonra düzlüğe çıkan ülke ekonomisine banka yaptırımlarının darbe vurduğunu söyledi.

Geride kalan 2018 yılının vatandaş ve iş dünyası bakımından zor bir dönem olduğunu dile getiren Arslantaş, her ne kadar birkaç aydan bu yana döviz kurlarının düşüşüyle ülke ekonomisi düzlüğe çıkmaya başladıysa da, bankaların ağır yaptırımlarla bunun önüne geçtiğini ifade etti.

"Bankalar ticari hayatın yok olması için her türlü adımı atıyor"

Arslantaş, "2018 yılında içteki ve dıştaki nedenlerle birlikte istemediğimiz türde ekonomik gelişmeler meydana geldi. Her ne kadar ülkemizin ekonomik sıkıntılarla boğuşmasının nedeninin dışarıdan müdahalelerden kaynaklandığını düşünüyorsak da, sürecin içerisinde gördük ki, aslında en az dışarıdan yapılan müdahaleler kadar, içerideki bir takım faktörler de bu süreçte etkili oldular. Döviz kurlarının aşağı çekildiği ve ticaretin yeniden canlanmaya başladığı bir dönemde ne yazık ki finans birimleri ve bankaların katı tutumlarıyla adeta iş dünyasının ve ticari hayatının yok olması için her türlü adımı attıklarını, öyle kidünyasında her şeyi yolunda olan, ödemelerini rahatlıkla yapabilen, en ufak bir sıkıntısı olmayan firmalara karşı bile katı tutumlarını devam ettirdiklerini görmekteyiz. Kredi desteklemelerinden çekildiklerine, faiz oranlarını yüksek tuttuklarına şahit olmaktayız" diye konuştu.

"Özel banka da devlet bankası da aynı"

Özel ya da devlet fark etmeksizin tüm bankaların aynı tutumda olduklarını kaydeden Arslantaş, son dönemlerde reklamı yapılan konut kredisine 0.98 kredinin de aldatmaca olduğunu savundu. Arslantaş, "Böyle bir durum kesinlikle söz konusu değil. En düşük verdikleri kredi 1.78'dir. Bunu da, 0.98'ini vatandaştan geri kalanını da müteahhit firmadan almak suretiyle veriyorlar. O müteahhit firmanın da o bankada devam eden bir kredi işleminin olması gerekiyor. Bu, ancak üç büyük ilde hayata geçirilebilir ve belli oranda uygulanabilir. Ama yapılan reklamlar sanki bunun tüm Türkiye'de gerçekleştirilebileceği konusunda vatandaşı ikna etmeye çalışıyor" dedi.

"2019'dan umutluyum"

2019 yılından umutlu olduğunu söyleyen Arslantaş, "Her ne kadar genel anlamda bir umutsuzluk söz konusu ise de, ben yine de 2019 yılının 2018'den daha güzel geçeceğini ümit ediyorum. Bir toparlanma sürecine gireceğimizi düşünüyorum. Devletimizin ve hükumetimizin de bu konularda gerekli adımları attığını görmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA