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  3. Art arda düşen yıldırımlar İzmir’i aydınlattı

Art arda düşen yıldırımlar İzmir’i aydınlattı

İzmir bir süredir sağanak yağmur ve fırtınanın etkisindeyken, dün akşam düşen yıldırımlar İzmir'i aydınlattı.

Art arda düşen yıldırımlar İzmir’i aydınlattı

İzmir bir süredir sağanak yağmur ve fırtınanın etkisindeyken, dün akşam düşen yıldırımlar İzmir'i aydınlattı.

Son günlerde İzmir'de etkili olan sağanak yağmur ve fırtına yaşamı olumsuz etkiledi. Yağan yağmur sırasında düşen yıldırımlar gökyüzünü aydınlattı. Düşen yıldırımlar sonucunda can kaybı veya yaralı olmazken, yıldırımlar paniğe neden oldu.

Art arda düşen yıldırımlar İzmir’i aydınlattı

Art arda düşen yıldırımlar İzmir’i aydınlattı

Kaynak: İHA

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