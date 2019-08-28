Art Arda korkutan depremler! Öğle saatlerinde 4,6 ile sallanan Marmaris'te bir deprem daha oldu. 18.08'de sallanan Marmaris'te depremin büyüklüğü 3,9 olarak ölçüldü.

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Marmaris açıklarında 3,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, 18.08'de Marmaris açıklarında 3,9 şiddetinde yer sarsıntısı meydana geldi. Akdeniz'in 29,92 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Muğla'nın Marmaris ilçesine 84,78 kilometre mesafede olduğu belirlendi. İlçede öğle saatlerinde 4,6 büyüklüğünde bir deprem olmuştu. SON DEPREMLER NELER? Yaşanan depremlerin saatini ve şiddetini anlık olarak takip etmek mümkün. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından kaydedilen depremlere aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz. SON DEPREMLERİ ÖĞRENMEK İÇİN TIKLAYINIZ Etiketler : marmaris



