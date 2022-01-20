Art Avurt ne demek, TDK'ya göre Art Avurt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Art avurt ne demek? Art avurt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi art avurt kelimesi. Peki art avurt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre art avurt nedir, art avurt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ART AVURT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Art avurt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre art avurt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Avurdun arka bölümü



ART AVURT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- art avurt ünsüzü

