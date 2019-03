Art On İstanbul sanatçılarının “CROSSROADS 6” sergisi İKÜSAG’da İşledikleri konulara yaklaşımları ve malzemeleri farklı kullanış tarzlarıyla öne çıkan Art ON İstanbul'un beş sanatçısı, eserlerini "Crossroads 6-Art ON İstanbul" sergisi ile İKÜSAG'da sanatseverlerin beğenisine sunacak.

