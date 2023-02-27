Art Ramadani kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Art Ramadani Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Art Ramadani adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Art Ramadani Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Art Ramadani 25 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Kosova uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Art Ramadani Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEM Management yapmaktadır. Art Ramadani, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
SC Gjilani futbol takımında oynamaktadır. SC Gjilani takımına 16 Aralık 2020 tarihinde katılmıştır. Art Ramadani'nin SC Gjilani ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.
Art Ramadani Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Art Ramadani futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
16 Aralık 2020 yılında SC Gjilani
Art Ramadani Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Art Ramadani şuan SC Gjilani takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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