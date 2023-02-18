Art Smakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Art Smakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Art Smakaj kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Art Smakaj ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Art Smakaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Art Smakaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Art Smakaj adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Art Smakaj Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Art Smakaj 4 Şubat 2003 tarihinde Zagreb şehrinde doğmuştur.  Kosova,Hırvatistan uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Art Smakaj Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Art Smakaj, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Lokomotiva Zagreb futbol takımında oynamaktadır. NK Lokomotiva Zagreb takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Art Smakaj'nin NK Lokomotiva Zagreb ile sözleşmesi 15 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Art Smakajboyu ve yaşı kaç

Art Smakaj Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Art Smakaj isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Art Smakaj Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Art Smakaj futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Şubat 2013 yılında NK Trnje Zagreb

29 Ocak 2016 yılında Lokomotiva Jgd

1 Temmuz 2018 yılında Lokomotiva U17

1 Temmuz 2020 yılında Lokomotiva U19

1 Temmuz 2022 yılında NK Lokomotiva

Art Smakaj kimdir

Art Smakaj Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Art Smakaj şuan NK Lokomotiva Zagreb takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Art Smakaj Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Kosova U19 takımında 4 numaralı formasıyla 6 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Art Smakaj nereli

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