Artak Dashyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artak Dashyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artak Dashyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artak Dashyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artak Dashyan 20 Kasım 1989 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արտակ Դաշյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artak Dashyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Artak Dashyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artak Dashyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artak Dashyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artak Dashyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artak Dashyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artak Dashyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Banants

1 Ocak 2010 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2011 yılında Banants

16 Ocak 2013 yılında Gandzasar

9 Ocak 2014 yılında Al-Muharraq

30 Haziran 2014 yılında Gandzasar

4 Temmuz 2014 yılında Vardar

1 Temmuz 2016 yılında Alashkert

28 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında FC Urartu

26 Şubat 2020 yılında Atyrau

1 Ocak 2022 yılında Pyunik Erivan

Artak Dashyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artak Dashyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Artak Dashyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 10 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

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