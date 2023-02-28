Artak Dashyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artak Dashyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artak Dashyan kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artak Dashyan ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Artak Dashyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artak Dashyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artak Dashyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artak Dashyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artak Dashyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artak Dashyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artak Dashyan 20 Kasım 1989 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արտակ Դաշյան şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artak Dashyan Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Artak Dashyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Pyunik Erivan futbol takımında oynamaktadır. FC Pyunik Erivan takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Artak Dashyan'nin FC Pyunik Erivan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artak Dashyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artak Dashyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Artak Dashyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artak Dashyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında Banants

1 Ocak 2010 yılında Metalurg D.

1 Temmuz 2011 yılında Banants

16 Ocak 2013 yılında Gandzasar

9 Ocak 2014 yılında Al-Muharraq

30 Haziran 2014 yılında Gandzasar

4 Temmuz 2014 yılında Vardar

1 Temmuz 2016 yılında Alashkert

28 Şubat 2019 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2019 yılında FC Urartu

26 Şubat 2020 yılında Atyrau

1 Ocak 2022 yılında Pyunik Erivan

Artak Dashyan kimdir

Artak Dashyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artak Dashyan şuan FC Pyunik Erivan takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Artak Dashyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Ermenistan takımında 10 numaralı formasıyla 11 Şubat 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 15 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 2 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Artak Dashyan nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Yalvardılar yakardılar 200 milyon TL’yi 16 milyon TL’ye indirdiler! Sonrada statta "Hükümet istifa" diye bağırttılar
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Spor'un Dört Büyükleri, Sizlere Yazıklar Olsun!
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
Kulüpler Birliğinden tribünlerde atılan siyasi sloganlara ilişkin önemli açıklama! "Ayrışma değil birleşmenin tarafları olmalıyız!"
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
"Hükümet istifa" sloganlarına spor kulüplerinden net tavır: Devletimizin, milletimizin yanındayız
Son Haberler
Vladimir Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Vladimir Bubanja kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vladimir Bubanja Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Marcos Junior kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Marcos Junior Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akhmadzhon Anvarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmadzhon Anvarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Akhmadzhon Anvarov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Akhmadzhon Anvarov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sergey Mkrtchyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sergey Mkrtchyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Yukatel Kayserispor: "Devletimiz ve milletimizin yanındayız! Acıyı vesile yapan tribünlerde yapılmaya çalışan kirli siyaseti ve zilleti kınıyoruz!"
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Vodafone Park'ta duygusal anlar! Depremzede çocuklar için sahaya oyuncak fırlattılar!
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Fenerbahçe stadında siyasi slogan atanlara bir başka taraftar tepki gösterdi! "Burada fener diye bağıracaksın, paralı köpeklik yapmayacaksın!"
Çok Okunanlar
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Tuğba Ekinci'nin deprem açıklaması Sosyal medyada olay oldu, "İşte aradığım deprem profesörü"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Haluk Levent'ten çarpıcı açıklamalar: "Gittiğimizde devletin tamamı ordaydı, görmedim mi diyeyim!"
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Bursa Nilüfer barajında su bitti! 20 gün yetecek kadar su kaldı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Yargıtay'dan emsal karar! Kalitesiz inşaat malzemesi kullananlar yandı!
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Son dakika | Fenerbahçe efsanesi Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Fenerbahçe seyircisi futbola siyaseti alet ederek siyasi slogan attı! Tepkiler çığ gibi, ceza kapıda
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Son dakika | MİT'ten kritik operasyon! Taksim terör saldırını planlayan terörist Halil Menci etkisiz hale getirildi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi
Abdullah Gül, Hatay'a geldi! İncelemelerde bulundu, vatandaşları dinledi