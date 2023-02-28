Artak Grigoryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artak Grigoryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artak Grigoryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artak Grigoryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artak Grigoryan 19 Ekim 1987 tarihinde Abovyan şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արտակ Գրիգորյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artak Grigoryan Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini HG Partners Management yapmaktadır. Artak Grigoryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 1 Temmuz 2015 tarihinde katılmıştır. Artak Grigoryan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artak Grigoryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artak Grigoryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artak Grigoryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artak Grigoryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2007 yılında Ararat II

1 Temmuz 2008 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2010 yılında Ulisses

1 Temmuz 2013 yılında Gandzasar

28 Şubat 2015 yılında MIKA Aschtarak

1 Temmuz 2015 yılında Alashkert

Artak Grigoryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artak Grigoryan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 21 numaralı formayı giymektedir.

Artak Grigoryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 5 numaralı formasıyla 11 Ağustos 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 52 maçta 1 gol atmıştır.

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