Artak Yedigaryan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artak Yedigaryan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artak Yedigaryan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artak Yedigaryan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artak Yedigaryan 18 Mart 1990 tarihinde Yerevan şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Արտակ Եդիգարյան şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artak Yedigaryan Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artak Yedigaryan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 2 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artak Yedigaryan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artak Yedigaryan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artak Yedigaryan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Artak Yedigaryan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artak Yedigaryan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2012 yılında Metalurg D.

6 Ocak 2013 yılında Pyunik Erivan

7 Temmuz 2013 yılında Banants

22 Ocak 2014 yılında Zalgiris

18 Ağustos 2015 yılında Alashkert

1 Temmuz 2019 yılında Pyunik Erivan

25 Temmuz 2020 yılında Ararat Yerevan

2 Temmuz 2021 yılında Alashkert

Artak Yedigaryan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artak Yedigaryan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.

Artak Yedigaryan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ermenistan takımında 17 numaralı formasıyla 25 Mayıs 2010 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 32 maçta 1 gol atmıştır.

Ermenistan U21 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 13 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.