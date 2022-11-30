Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: "Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz"

Ekonomist Selçuk Geçer, vatandaşların son günlerde rağbet gösterdiği borsa hakkında dikkat çeken uyarılarda bulundu.

Melahat Ersoy
Editör
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Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: "Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz"

Altın, döviz ve kripto paralar, vatandaşlar için önemli yatırım araçları arasında yer alırken son günlerde borsaya olan ilgi artmaya başladı. Vatandaşlar hızlı para kazanma adına borsada işlem gören hisselere yatırım yaparken bu platformdaki riskler de artamaya başladı.

Ekonomist Selçuk Geçer de borsa yatırım yapan veya yatırım yapmak isteyen vatandaşları uyardı.

Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz

"HERKES BORSAYA GİRİYOR"

Selçuk Geçer, borsaya olan ilgiye değinerek, "Bugünlerde borsa çok konuşuluyor, herkes borsaya giriyor. Herkes borsaya koşuyor özellikle küçük yatırımcılar. Taksicisinden bakkalına, bakkalından polisine, polisinden memuruna, memurundan ev hanımına kadar" dedi.

Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz

"EN BÜYÜK ZARARI GÖREN KÜÇÜK YATIRIMCILAR OLUR"

Selçuk Geçer, yatırımcıları uyararak şunları söyledi: "Herkes görüyorum ki bilinçsiz bir şekilde borsaya giriş yapıyor. Yarın öbür gün bir yıkım olursa bir ters hareket olursa ki çok ihtimal dahilinde, dünya borsalarında bir çıkış ihtimal dahilinde. O durumda ne olur biliyor musunuz arkadaşlar? Bu işin en büyük zarar göreni küçük yatırımcılar olur. Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın yarısından hatta tamamından olabilirsiniz. Onun için lütfen dikkatli olun. Önümüzdeki 1-2 ay özellikle çok ama çok tehlikeli çok ama çok tehlikeli."

Artan ilgiye dikkat çekip uyardı! Selçuk Geçer'den borsa çıkışı: Büyük para kazanmaya çalışırken paranızın tamamından olabilirsiniz

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