Artan Maymun Çiçeği vakaları nedeniyle maymunları katlettiler! DSÖ'den o ülkeye tepki gecikmedi!

İddia edildiğine göre Brezilya'da, Maymun Çiçeği virüsünün hızla yayılması nedeniyle paniğe kapılan halk, vakaları kontrol altına alabileceklerini düşündükleri için yaklaşık bir hafta önce 10 maymunu zehirleyerek öldürdü. Bu faaliyetin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan "Küresel acil durum" çağrısından sonra etkilenerek yapıldığı düşünülüyor.

DSÖ'DEN TEPKİ GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olayın duyulmasının ardından düzenlemiş olduğu basın toplantısında, maymunların bu nedenle telef edilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve bu olaya tepkili olduklarını belirtti.,

Hali hazırda hızla yayılan virüsün hayvanlardan değil, insanlardan insanlara bulaşı yoluyla yayıldığını ifade eden DSÖ Sözcüsü Margaret Harris "İnsanlar kesinlikle maymunlara saldırmamalı" şeklinde konuştu.