Artan Maymun Çiçeği vakaları nedeniyle maymunları katlettiler! DSÖ'den o ülkeye tepki gecikmedi!

Brezilya halkı, artan Maymun Çiçeği vakaları nedeniyle geçtiğimiz hafta 10 tane maymunu zehirleyerek öldürdü. Olayın duyulmasının üzerine basın toplantısı düzenleyen DSÖ, halka tepki gösterdi.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Artan Maymun Çiçeği vakaları nedeniyle maymunları katlettiler! DSÖ'den o ülkeye tepki gecikmedi!

İddia edildiğine göre Brezilya'da, Maymun Çiçeği virüsünün hızla yayılması nedeniyle paniğe kapılan halk, vakaları kontrol altına alabileceklerini düşündükleri için yaklaşık bir hafta önce 10 maymunu zehirleyerek öldürdü. Bu faaliyetin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yapılan "Küresel acil durum" çağrısından sonra etkilenerek yapıldığı düşünülüyor.

Artan Maymun Çiçeği vakaları nedeniyle maymunları katlettiler! DSÖ'den o ülkeye tepki gecikmedi!

DSÖ'DEN TEPKİ GELDİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) olayın duyulmasının ardından düzenlemiş olduğu basın toplantısında, maymunların bu nedenle telef edilmesinden dolayı büyük üzüntü duyduklarını ve bu olaya tepkili olduklarını belirtti.,

Hali hazırda hızla yayılan virüsün hayvanlardan değil, insanlardan insanlara bulaşı yoluyla yayıldığını ifade eden DSÖ Sözcüsü Margaret Harris "İnsanlar kesinlikle maymunlara saldırmamalı" şeklinde konuştu.

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