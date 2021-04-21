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  3. Artan vaka sayıları harekete geçirdi! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Artan vaka sayıları harekete geçirdi! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesine bağlı Aslıhanlar köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Artan vaka sayıları harekete geçirdi! Kütahya'da bir köy Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı

Aslanapa Kaymakamlığından yapılan açıklamada, köydemi pozitif vakaların artışının önüne geçmek için bireysel izolasyonun yeterli olmayacağı kanaatine varıldığı belirtildi. Açıklamada, "Alınan tedbirlerin, bulaşın yayılım hızının düşürülmesine olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla 10 gün süreyle Aslıhanlar köyünde karantina uygulaması başlatılmasına, istisnalar dışında karantina sınırları içinde bulunan tüm vatandaşlarımızın sokağa çıkmalarının kısıtlanmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

KONTROL NOKTASI OLUŞTURULDU

Açıklamada, karantina bölgesindeki vatandaşların ihtiyaçlarının, Vefa Sosyal Destek ekipleri ile ilgili kurumlarca karşılanacağı kaydedildi. Karantina kararının ardından köyün giriş ve çıkışlarında İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri kontrol noktası oluşturdu.

KAYNAK: Anadolu Ajansı

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