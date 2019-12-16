Artbat ve Volkan Gunduz yılın en uzun gecesinde İstanbul’da

Elektronik müziğin önde gelen isimlerinden Ukraynalı ikili Artbat, 21 Aralık Cumartesi gecesi İstanbullu müzikseverler için performans sergileyecek. İkiliye; adını dünyaya duyuran Volkan Gunduz eşlik edecek. Yılın en uzun gecesinde Module'de gerçekleşecek olan etkinlik, Red Bull iş birliğiyle müzikseverlerle buluşacak.

Dünyanın en iyi gece kulüpleri ve festivallerinde gerçekleştirdikleri performanslar ile elektronik müzik arenasında başarısını ispat eden Artbat, 21 Aralık Cumartesi akşamı Module'de DJ setin başına geçecek. Kiev başta olmak üzere gerçekleştirdiği performanslarla adından söz ettiren Artur ve Batish'ten oluşan Ukraynalı ikilinin techno ve deep house tınıları taşıyan çalışmaları, daha önce Solomun, Maceo Plex ve Richie Hawtin gibi isimlerin setlerinde çalındı.

Bu zamana kadar birçok önemli elektronik müzik odağındaki festival ve gece kulübündeki başarılı performanslarıyla dikkat çeken Volkan Gunduz de aynı gecede müzikseverlerle buluşacak. Red Bull iş birliğiyle gerçekleşecek ve saat 22.00'da başlayacak etkinlik, sabahın ilk ışıklarına kadar sürecek.

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Kaynak: DHA