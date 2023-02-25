Artem Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Antonov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Antonov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Antonov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Antonov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Antonov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Antonov 30 Ocak 2000 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Антонов Артем Вячеславович şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Antonov Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Orsha futbol takımında oynamaktadır. FK Orsha takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Antonov'nin FK Orsha ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Antonov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/antonov_11/

Artem Antonov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Antonov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Antonov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Antonov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Mogilev II

1 Ocak 2019 yılında Dnyapro II

15 Şubat 2020 yılında Dnepr Mogilev

9 Nisan 2021 yılında Slonim

31 Aralık 2021 yılında Dnepr Mogilev

1 Nisan 2022 yılında Orsha

Artem Antonov kimdir

Artem Antonov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Antonov şuan FK Orsha takımında oynamakta ve 70 numaralı formayı giymektedir.

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Artem Antonov nereli

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