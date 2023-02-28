Artem Avanesyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Avanesyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Avanesyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Avanesyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Avanesyan 17 Temmuz 1999 tarihinde Zheleznodorozhnyi, Moskau Region şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Ermenistan,Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Аванесян Артём Арегович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Avanesyan Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Avanesyan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Ararat-Armenia futbol takımında oynamaktadır. FC Ararat-Armenia takımına 22 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Artem Avanesyan'nin FC Ararat-Armenia ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Avanesyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Avanesyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Avanesyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Avanesyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Eylül 2016 yılında CSKA Moskova II

1 Temmuz 2017 yılında Zenit Penza U19

1 Ocak 2018 yılında Ararat Moskau

22 Temmuz 2018 yılında Ararat-Armenia

5 Ağustos 2020 yılında Pyunik Erivan

30 Haziran 2021 yılında Ararat-Armenia

Artem Avanesyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Avanesyan şuan FC Ararat-Armenia takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Avanesyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Prialit Reutov (2013-2016), Olimp-Skopa Balashikha (2016), CSKA Moscow (2016)

Ermenistan takımında 20 numaralı formasıyla 5 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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