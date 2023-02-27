Artem Baftalovskyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Baftalovskyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Baftalovskyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Baftalovskyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Baftalovskyi 14 Aralık 1995 tarihinde Novoarkhangelsk, Kirovograd Oblast şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Бафталоський Артем Валентинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Baftalovskyi Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SAG yapmaktadır. Artem Baftalovskyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

DFK Dainava Alytus futbol takımında oynamaktadır. DFK Dainava Alytus takımına 7 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Baftalovskyi'nin DFK Dainava Alytus ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Baftalovskyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Baftalovskyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Baftalovskyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Baftalovskyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında O. Kropyvnytsky

1 Eylül 2013 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2017 yılında Desna Pogreby

17 Şubat 2018 yılında Girnyk-Sport

10 Eylül 2019 yılında Energiya NK

1 Ocak 2020 yılında Kulüpsüz

23 Haziran 2020 yılında Kremin

4 Eylül 2020 yılında Dinaz Vyshgorod

2 Şubat 2022 yılında Livyi Bereg

7 Nisan 2022 yılında DFK Dainava

Artem Baftalovskyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Baftalovskyi şuan DFK Dainava Alytus takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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Olimpik Kirovograd (2010-2011), DYuSSh Kolos Novoarkhangelsk (2011), Olimpik Kirovograd (2013)

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