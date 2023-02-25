Artem Belyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Belyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Belyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Belyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Belyi 28 Nisan 1997 tarihinde Soligorsk şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Белый Артём Валерьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Belyi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Belyi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 6 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Belyi'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Belyi Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/artembeliy28/

Artem Belyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Belyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Belyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Belyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Nisan 2016 yılında Isloch

7 Aralık 2018 yılında Dzerzhinsk

1 Mart 2020 yılında Baikonur

1 Nisan 2021 yılında Naftan

6 Mart 2022 yılında FK Lida

Artem Belyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Belyi şuan FK Lida takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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