Artem Bilyi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bilyi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Bilyi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Bilyi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Bilyi 3 Ekim 1999 tarihinde Novomoskovsk, Dnipropetrovsk Oblast şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Білий Артем Костянтинович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Bilyi Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Bilyi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Liepaja futbol takımında oynamaktadır. FK Liepaja takımına 9 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Bilyi'nin FK Liepaja ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Bilyi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Bilyi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Bilyi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Bilyi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Bilinmiyor

1 Eylül 2017 yılında C. Odessa U19

12 Aralık 2017 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2018 yılında Vorskla II

10 Eylül 2020 yılında VPK-Agro

31 Aralık 2020 yılında Vorskla II

1 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

2 Nisan 2021 yılında FK Vovchansk

27 Ağustos 2021 yılında Metalist

28 Temmuz 2022 yılında FC Van

9 Ocak 2023 yılında Liepaja

Artem Bilyi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Bilyi şuan FK Liepaja takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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DYuSSh Novomoskovsk (2009-2010), Dnipro Dnipropetrovsk (2011-2015), DVUFK Dnipropetrovsk (2015-2016)

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