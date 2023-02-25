Artem Bruy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bruy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Bruy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Bruy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Bruy 9 Haziran 2003 tarihinde Dzerzhinsk şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Бруй Артём Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Bruy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 3 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Bruy'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Bruy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Bruy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Bruy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Bruy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında FK Minsk II

1 Nisan 2022 yılında Orsha

30 Haziran 2022 yılında FK Minsk II

1 Temmuz 2022 yılında BK Maxline

3 Şubat 2023 yılında Naftan

Artem Bruy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Bruy şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artem Bruy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 3 numaralı formasıyla 2 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Belarus U17 takımında 3 numaralı formasıyla 29 Ağustos 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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