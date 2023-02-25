Artem Bykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Bykov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Artem Bykov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Artem Bykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Artem Bykov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Bykov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Bykov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Bykov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Bykov 19 Ekim 1992 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Быков Артем Геннадьевич şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Bykov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Yauheni Haiduk yapmaktadır. Artem Bykov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 13 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Bykov'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Bykov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/bykov200/

Artem Bykov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Bykov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Bykov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Bykov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Dinamo Minsk II

1 Mart 2012 yılında FK Beryoza

7 Ağustos 2012 yılında Dinamo Minsk II

1 Eylül 2012 yılında Dinamo Minsk

6 Ağustos 2015 yılında FK Minsk

31 Aralık 2015 yılında Dinamo Minsk

13 Ağustos 2018 yılında Dynamo Brest

13 Ocak 2021 yılında Dinamo Minsk

Artem Bykov kimdir

Artem Bykov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Bykov şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dinamo Minsk (bis 12/2010)

Artem Bykov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Belarus takımında 7 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 7 numaralı formasıyla 15 Ağustos 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 4 gol atmıştır.

Belarus U19 takımında 7 numaralı formasıyla 20 Mayıs 2011 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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Artem Bykov nereli

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