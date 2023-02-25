Artem Denisenko kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Denisenko Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Denisenko adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Denisenko Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Denisenko 12 Nisan 1999 tarihinde Brest şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Денисенко Артём Вячеславович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Denisenko Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini JPJ Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Belshina Bobruisk futbol takımında oynamaktadır. Belshina Bobruisk takımına 15 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Denisenko'nin Belshina Bobruisk ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Denisenko Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/denisenko__99/

Artem Denisenko Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Denisenko isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Denisenko Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Denisenko futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Temmuz 2019 yılında Rukh

31 Aralık 2019 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2020 yılında Rukh

22 Mart 2021 yılında Dynamo Brest

15 Nisan 2022 yılında Belshina

Artem Denisenko Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Denisenko şuan Belshina Bobruisk takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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