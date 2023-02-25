Artem Derbentsev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Derbentsev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Derbentsev adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Derbentsev Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Derbentsev 16 Mart 2000 tarihinde Krichev şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дербенцев Артем Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Derbentsev Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Derbentsev, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Lida futbol takımında oynamaktadır. FK Lida takımına 3 Mart 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Derbentsev'nin FK Lida ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Derbentsev Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/d_e_r_b_e_n_c_e_v/

Artem Derbentsev Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Derbentsev isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Derbentsev Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Derbentsev futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında N. Grodno U19

3 Mart 2020 yılında FK Lida

Artem Derbentsev Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Derbentsev şuan FK Lida takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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