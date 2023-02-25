Artem Drabatovich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Drabatovich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Drabatovich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Drabatovich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Drabatovich 19 Eylül 2003 tarihinde Novopolotsk şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Драбатович Артём Андреевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Drabatovich Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Artem Drabatovich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Naftan Novopolotsk futbol takımında oynamaktadır. Naftan Novopolotsk takımına 9 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Drabatovich'nin Naftan Novopolotsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Drabatovich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Drabatovich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Drabatovich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Drabatovich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Dynamo Brest II

1 Ocak 2021 yılında Rukh II

1 Nisan 2021 yılında Naftan

31 Aralık 2021 yılında Rukh II

9 Şubat 2022 yılında Naftan

Artem Drabatovich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Drabatovich şuan Naftan Novopolotsk takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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