Artem Dylevskiy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Dylevskiy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Dylevskiy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Dylevskiy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Dylevskiy 20 Şubat 1997 tarihinde Kuntsevshchina şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Дылевский Артём Владимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Dylevskiy Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Dylevskiy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Smorgon futbol takımında oynamaktadır. FK Smorgon takımına 8 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Dylevskiy'nin FK Smorgon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Dylevskiy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/dyl9_44/

Artem Dylevskiy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Dylevskiy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Dylevskiy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Dylevskiy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında FK Minsk II

1 Ocak 2018 yılında FK Minsk

1 Mart 2019 yılında Belshina

15 Nisan 2020 yılında FK Lida

31 Aralık 2020 yılında Belshina

22 Mart 2022 yılında Kaysar

8 Şubat 2023 yılında FK Smorgon

Artem Dylevskiy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Dylevskiy şuan FK Smorgon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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