Artem Fastov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Fastov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Fastov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Fastov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Fastov 23 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,94 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Фастов Артем Олексійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Fastov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Fastov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Kolkheti-1913 Poti futbol takımında oynamaktadır. FC Kolkheti-1913 Poti takımına 17 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Fastov'nin FC Kolkheti-1913 Poti ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Fastov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Fastov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Fastov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Fastov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2020 yılında Dynamo Kyiv U19

23 Temmuz 2021 yılında Sumy

6 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2022 yılında Jonava

17 Ocak 2023 yılında Kolkheti Poti

Artem Fastov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Fastov şuan FC Kolkheti-1913 Poti takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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