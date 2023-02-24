Artem Favorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Favorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Favorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Favorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Favorov 19 Mart 1994 tarihinde Kyiv şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Фаворов Артем Володимирович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Favorov Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ProStar yapmaktadır. Artem Favorov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Puskás Akadémia FC futbol takımında oynamaktadır. Puskás Akadémia FC takımına 22 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Artem Favorov'nin Puskás Akadémia FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Favorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Favorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Favorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Favorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2012 yılında Dynamo 2 Kyiv

1 Temmuz 2013 yılında Obolon-Brovar

30 Ağustos 2016 yılında Zirka

22 Ocak 2017 yılında Vejle BK

30 Haziran 2017 yılında Zirka

28 Ocak 2018 yılında Desna

22 Ocak 2020 yılında Puskás AFC

7 Ağustos 2020 yılında Zalaegerszeg

30 Haziran 2021 yılında Puskás AFC

Artem Favorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Favorov şuan Puskás Akadémia FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

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