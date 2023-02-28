Artem Fedorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Fedorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Fedorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Fedorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Fedorov 18 Eylül 1998 tarihinde Bilgorod-Dnistrovskyi, Odesa Oblast şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Федоров Артем Віталійович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Fedorov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 11-Football Players yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Petrocub Hîncești futbol takımında oynamaktadır. FC Petrocub Hîncești takımına 2 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Fedorov'nin FC Petrocub Hîncești ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Artem Fedorov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/fedorov_art10/

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Artem Fedorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Fedorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Fedorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Fedorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2019 yılında Pakruojis

1 Ocak 2020 yılında Dinamo-Auto

2 Eylül 2021 yılında Petrocub

Artem Fedorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Fedorov şuan FC Petrocub Hîncești takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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