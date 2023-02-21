Artem İsmagilov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem İsmagilov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem İsmagilov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem İsmagilov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem İsmagilov 29 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. 1,98 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Исмагилов Артём Рустемович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem İsmagilov Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem İsmagilov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rubin Kazan futbol takımında oynamaktadır. Rubin Kazan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem İsmagilov'nin Rubin Kazan ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem İsmagilov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem İsmagilov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem İsmagilov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem İsmagilov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında Motor Kazan

1 Ocak 2018 yılında Akademia Rubin

1 Eylül 2021 yılında Rubin Kazan II

1 Temmuz 2022 yılında Rubin Kazan

Artem İsmagilov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem İsmagilov şuan Rubin Kazan takımında oynamakta ve 54 numaralı formayı giymektedir.

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