Artem Karatai kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Karatai Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Karatai adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Karatai Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Karatai 24 Mart 2004 tarihinde Lida şehrinde doğmuştur. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Каратай Артём Юрьевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Karatai Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Karatai, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slavia Mozyr futbol takımında oynamaktadır. Slavia Mozyr takımına 12 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Karatai'nin Slavia Mozyr ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Karatai Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Karatai isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Karatai Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Karatai futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Din. Minsk U19

21 Haziran 2022 yılında Ostrovets

31 Aralık 2022 yılında Din. Minsk U19

12 Ocak 2023 yılında Slavia

31 Aralık 2023 yılında Din. Minsk U19

Artem Karatai Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Karatai şuan Slavia Mozyr takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Artem Karatai Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U19 takımında 1 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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