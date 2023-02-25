Artem Kilyimanov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kilyimanov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Kilyimanov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Kilyimanov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Kilyimanov 10 Temmuz 1998 tarihinde Baranovichi şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Кильиманов Артём Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Kilyimanov Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Artem Kilyimanov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Baranovichi futbol takımında oynamaktadır. FK Baranovichi takımına 15 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Artem Kilyimanov'nin FK Baranovichi ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Kilyimanov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/kilyimanov

Artem Kilyimanov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Kilyimanov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Kilyimanov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Kilyimanov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

31 Ağustos 2019 yılında FK Baranovichi

1 Şubat 2022 yılında Rubin Yalta

15 Temmuz 2022 yılında FK Baranovichi

Artem Kilyimanov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Kilyimanov şuan FK Baranovichi takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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