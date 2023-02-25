Artem Kontsevoy kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Kontsevoy Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Kontsevoy adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Kontsevoy Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Kontsevoy 26 Ağustos 1999 tarihinde Mogilev şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Концевой Артём Александрович şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Kontsevoy Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carpathian FA yapmaktadır. Artem Kontsevoy, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

BATE Borisov futbol takımında oynamaktadır. BATE Borisov takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Kontsevoy'nin BATE Borisov ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Artem Kontsevoy Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/akoncevoy/

Artem Kontsevoy Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Kontsevoy isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 550 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 700 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Kontsevoy Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Kontsevoy futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Dnepr Mogilev

11 Mart 2019 yılında Dnyapro Mogilev

1 Ağustos 2019 yılında Mezőkövesd

31 Aralık 2019 yılında Dnyapro Mogilev

24 Ocak 2020 yılında Rukh

1 Ocak 2022 yılında Banik Ostrava

30 Haziran 2022 yılında Rukh

19 Temmuz 2022 yılında Dinamo Minsk

1 Ocak 2023 yılında BATE Borisov

Artem Kontsevoy Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Kontsevoy şuan BATE Borisov takımında oynamakta ve 80 numaralı formayı giymektedir.

Artem Kontsevoy Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus takımında 19 numaralı formasıyla 2 Eylül 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Belarus U21 takımında 20 numaralı formasıyla 14 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 7 maçta 0 gol atmıştır.

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