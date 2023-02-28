Artem Litviakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Litviakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Litviakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Litviakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Litviakov 23 Ekim 1996 tarihinde Bender şehrinde doğmuştur. 1,9 m boyundadır. Moldova,Ukrayna uyrukludur.Gerçek adı da Артем Литвяков şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Litviakov Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Artem Litviakov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Artem Litviakov'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Artem Litviakov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/litva10/

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Artem Litviakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Litviakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Artem Litviakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Litviakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2016 yılında FC Tighina

9 Ocak 2020 yılında FK Andijon

21 Eylül 2020 yılında Dinamo-Auto

1 Temmuz 2021 yılında Sfintul Gheor.

Artem Litviakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Litviakov şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Artem Litviakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Sheriff Tiraspol

Moldova takımında 22 numaralı formasıyla 18 Ocak 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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