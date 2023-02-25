Artem Makavchik kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Artem Makavchik Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Artem Makavchik adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Artem Makavchik Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Artem Makavchik 4 Temmuz 2000 tarihinde Minsk şehrinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Belarus uyrukludur.Gerçek adı da Макавчик Артём Витальевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Artem Makavchik Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aleksandr Perepechko yapmaktadır. Artem Makavchik, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dinamo Minsk futbol takımında oynamaktadır. Dinamo Minsk takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Artem Makavchik'nin Dinamo Minsk ile sözleşmesi 31 Aralık 2025 tarihinde bitmektedir.

Artem Makavchik Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/makava99/

Artem Makavchik Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Artem Makavchik isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 350 Bin € kadar çıkmıştır.

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Artem Makavchik Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Artem Makavchik futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2019 yılında Torpedo Minsk

6 Ağustos 2019 yılında BGU Minsk II

1 Ocak 2020 yılında Energetik-BGU

1 Ocak 2023 yılında Dinamo Minsk

Artem Makavchik Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Artem Makavchik şuan Dinamo Minsk takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

Artem Makavchik Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Belarus U21 takımında 1 numaralı formasıyla 29 Mart 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 0 gol atmıştır.

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